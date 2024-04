Mnóstwo modeli TV z poważną usterką. Koniecznie sprawdź swój telewizor

Włamanie nie pozwala co prawda na przejęcie kontroli nad samym urządzeniem, nie można więc wykorzystać usterki do głupich żartów w formie włączania na ekranie treści innych niż użytkownik by sobie tego życzył. Niestety konsekwencje takiego włamania mogą być dużo poważniejsze. Włamywacz może bowiem potencjalnie przejąć kontrolę nad płatnymi usługami użytkownika, do których podpięty jest telewizor. Możliwe, że może też zyskać dostęp do środków płatniczych użytkownika. Może też wykorzystać złamany telewizor jako element botnetu wymierzonego w inny, ważniejszy cel.