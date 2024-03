Kolejny sposób na obrzydzenie Windowsa 10. Budzisz laptopa, wita cię spam

Na szczęście Microsoft do szczętu jeszcze nie oszalał. Nowość tę będzie można wyłączyć w ustawieniach ekranu blokady, choć ma być domyślnie włączona (poza wersjami systemu dla firm, gdzie będzie domyślnie wyłączona). Trudno tylko stwierdzić czy bardziej to przekona użytkowników do usługi Microsoft Start… czy też raczej do komputera z macOS czy Chrome OS.