Android nie przyjdzie do Windowsa, bo Xbox przyjdzie do Androida udawać Greka

Microsoft wspomniane 70 mld dol. przeznaczył na wydawnictwo Activision Blizzard King, a w rzeczonym przejęciu nie chodziło o gry na PC i konsole do gier, choć te oczywiście są miłym i (wartym fortunę) dodatkiem. Chodzi o gry na telefony komórkowe. W tym będące absolutnymi hitami mobilne edycje Diablo i Call of Duty, czy też produkcje typu Candy Crush. Microsoft tylko czeka, by w ślad za Europą poszedł jeszcze choć jeden duży rynek (prawdopodobnie będą to Stany Zjednoczone). I jest gotów przenieść swój Xbox Live i Xbox Store na Androida i iPhone’a. Co więcej, ten ruch jest niemal skazany na sukces - gry Activision Blizzard King są bestsellerami i przeciągną graczy do innego sklepu.