Dzielenie się hasłami będzie bezpieczniejsze. Tak udostępnisz hasło na Androidzie

Choć technologia passkeys to przyszłość, Google nadal dba o tych, którzy nadal do logowania wykorzystują hasła. Najnowsza aktualizacja jednej z kluczowych aplikacji systemowych Androida przynosi ze sobą możliwość udostępniania haseł rodzinie - tę samą, którą jakiś czas temu Google wprowadził do swojej przeglądarki.