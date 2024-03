Windows pożyczył najlepszą funkcję z iPhone’ów. Nie musisz kupować kamerki do komputera

Apple już chwilę temu, bo w 2022 roku, dodał opcję, która pozwala wykorzystywać aparat z iPhone’a jako kamerkę internetową komputera Mac. A co z Windowsem i Androidem? Od lat istnieją nieoficjalne rozwiązania, które wymagają pobierania aplikacji. Od teraz nie będzie to już konieczne, gdyż Microsoft właśnie zaczął dodawać najpotrzebniejszą - dla niektórych - funkcję do programu Insider.