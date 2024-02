Odpalasz tę aplikację i do woli słuchasz podcastów w samochodzie. Tak prosto jeszcze nie było

Targi MWC to nie tylko sprzęt typu telefony, ale także oprogramowanie. Na tegorocznym wydarzeniu Squid pochwalił się, że do aplikacji trafiła funkcja podcastów. Ta integruje się z pojazdami z obsługą Android Auto oraz Apple CarPlay. Dzięki temu użytkownicy aplikacji mają dostęp do tysięcy podcastów z najróżniejszych kategorii: wiadomości, technologii, rozrywki i sportu.