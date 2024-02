Nadchodzi Android 15. Zdradza go drobny szczegół w Androidzie 14

System Android 14 jest z nami od niecałych pół roku, a to ze względu na bezprecedensowe opóźnienie premiery ze strony Google. Choć teoretycznie może to oznaczać opóźnienie Androida 15 Developer Preview - czyli przedpremierowej dystrybucji systemu dla twórców aplikacji, to niespodzianka w systemie Android 14 wskazuje, że podglądu Lodów Waniliowych możemy spodziewać się na dniach.