To nie wirus, to nie błąd systemu. To idiotyczna reklama Microsoftu

Najnowszy pomysł Microsoftu był jednak na tyle… odważny, że wprawił niektórych użytkowników w osłupienie. Niektórzy myśleli, że to awaria wyświetlacza. Inni, że złośliwe oprogramowanie. To nie żart, to nie awaria. Gigantyczny kod QR na ekranie blokady komputera z Windowsem 10 bądź Windowsem 11 to zdaniem Microsoftu świetny pomysł na poinformowanie użytkowników, że na App Store i w Sklepie Play jest aplikacja Copilot.