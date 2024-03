Na naszych oczach zmienia się definicja standardu PC. Takie będą laptopy 2024

Brak powszechności oznacza brak aplikacji. Na dziś użytkownicy komputerów z Windowsem i NPU mogą ów koprocesor wykorzystać do dwóch celów. Po pierwsze, mogą go wykorzystać do szkolenia własnych modeli sztucznej inteligencji - czyli coś, co zainteresuje promil użytkowników, głównie dotyczy programistów. Po drugie, mogą go wykorzystać do obsługi kamery internetowej - NPU obrabia w czasie rzeczywistym strumień wideo, poprawiając jego jakość lub nawet dodając cyfrowe efekty specjalne bez obciążania CPU skomplikowanymi związanymi z tym obliczeniami. Na pewno bardziej przydatne od możliwości szkolenia modeli SI offline, ale mimo wszystko to jednak drobiazg. Zwłaszcza w porównaniu do tego, co mają do swojej dyspozycji użytkownicy komputerów Mac.