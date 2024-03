Ta kamera internetowa wbija w krzesło. Recenzja Logitech MX Brio

Kamery internetowe to ciekawe urządzenia. Z jednej strony ich rola jest niezwykle ważna, bowiem to one przekazują twoim rozmówcom i/lub widzom twój wizerunek, który jednocześnie stanowi jedno z serc komunikacji niewerbalnej. Z drugiej strony pomimo tej istotności wiele zestawów komputerowych nie posiada kamer internetowych, lub posiadając je, nie przykłada się zbytniej wagi do możliwości owej kamery - "byleby działała".



Istnieje naprawdę ogromna liczba osób, która codziennie polega na kamerach internetowych. To wszelkiego rodzaju streamerzy, pracownicy zatrudnieni zdalnie czy hybrydowo, ale i ci pracujący z biura, którzy na co dzień komunikują się z oddziałami setki kilometrów dalej.