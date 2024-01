Jeżeli zapadłeś w sen w 1992 r. i właśnie się obudziłeś, niemiecka kolej ma dla ciebie pracę

"Pociągi ICE 1 i ICE 2 używają go do swojego wewnętrznego systemu. Deutsche Bahn utrzyma je w ruchu co najmniej do 2029 r. (ICE 1) i 2030 r. (ICE 2). Kolega z pracy pokazał mi film przedstawiający wyświetlacz systemu informacji pasażerskiej, który uruchamia się w systemie MS-DOS, a następnie uruchamia się ponownie po tym, jak nie załaduje sterowników sieciowych. BIOS z 1996 roku (166 MHz, 8 MB RAM). Domyślam się, że potrzebują również ludzi do utrzymywania sterowników sieciowych (oraz sterowników portu szeregowego/równoległego i aplikacji z niego korzystających). SIBAS jest również używany w japońskich i szwajcarskich pociągach."