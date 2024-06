Nazywają tę funkcję Windowsa superszpiegiem. Microsoft podjął ważną decyzję w sprawie Recall

Recall rejestruje wszystko. Microsoft wręcz twierdzi, że za sprawą Recall czasy, w których nie można było znaleźć danej rozmowy, strony internetowej, dokumentu, obrazu lub filmu, przejdą w przeszłości - ponieważ użytkownik może je przywołać, pytając o nie naturalnym językiem. Na przykład, jeśli użytkownik wyszuka hasło dinozaury, na osi czasu pojawi się każde wystąpienie treści o dinozaurach, do którego użytkownik może przejść. Rozmowy na WhatsAppie o dinozaurach, prezentacja w PowerPoincie, maile z nimi związane - Recall o wszystkim wie i na polecenie użytkownika natychmiast odtwarza wskazane przez niego środowisko pracy. Na przykład do tego PowerPointa, jeśli właśnie to użytkownikowi chodziło.