Od zalewu nowości dostałem oczopląsu. ASUS otwiera worek z nowymi laptopami

Dobra, a co z tym AI? Można się spodziewać nowych komputerów oznaczonych Copilot+, czyli takich pozwalających na osiągnięcie co najmniej 45 TOPS w obliczeniach związanych ze sztuczną inteligencją. ASUS oddaje nam również do dyspozycji dwie aplikacje wykorzystujące AI, a konkretnie StoryCube i MuseTree. StoryCube służy do zarządzania zasobami i wspomagać nas będzie choćby przez kategoryzację scen i generowanie klipów. Z kolei MuseTree wspomoże naszą inspirację przez proste interakcje graficzne. Jak to działa w praktyce? Sprawdzimy to już wkrótce.