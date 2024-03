Klasyczne laptopy są dla dziadersów. ASUS za pomocą Zenbook Duo 2024 pokazuje jak wygląda nowoczesny sprzęt

ASUS Zenbook Duo 2024 UX8406MA to hybrydowy laptop, który składa się w zasadzie z dwóch dotykowych ekranów połączonych zawiasem. Można go używać w różnych konfiguracjach, ale i jak zwyczajnego laptopa, a to dzięki doczepianej klawiaturze. Pracuje się z nią praktycznie nie do odróżnienia jak na zwykłym laptopie. Ok, jest on nieco grubszy od dzisiejszych konstrukcji (bo pod klawiaturą kryje się jednak ekran), ale obsługuje się go jak najbardziej zwyczajnie i co najważniejsze komfortowo.