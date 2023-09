Ten laptop wygląda jak dwa sklejone tablety. Lenovo Yoga Book 9i Gen 8 - recenzja

Co takiego niezwykłego jest w Lenovo Yoga Book 9i Gen 8? Fizyczną klawiaturę zastąpiono w nim po prostu... drugim ekranem. Otrzymaliśmy więc konstrukcję, która do złudzenia przypomina dwa tablety połączone zawiasem. W odróżnieniu od hybryd, które składają się z jednego zginanego ekranu, otrzymujemy więc coś może mniej futurystycznego, ale zapewne trwalszego i bardziej funkcjonalnego.



Od razu zaznaczę, że to nie jest tak, że Yoga Book 9 w ogóle nie ma fizycznej klawiatury. Ma - w postaci nakładki na dolny ekran (można ją zainstalować zarówno na górze, jak i dole ekranu), która częściowo go zasłania. Można jednak doskonale obejść się bez niej i korzystać po prostu z klawiatury wirtualnej na drugim ekranie. Czy ma to sens i jak się pracuje na tej hybrydzie? O tym już za chwilę.