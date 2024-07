Pokazał, jak wyglądają komputery zwracane przez uczniów na koniec roku. Patrzenie boli

Choć program laptop dla ucznia rozpoczął się równie kontrowersyjnie, co się zakończył, to są miejsca na świecie, gdzie darmowa dystrybucja komputerów przenośnych dla uczniów nie jest niczym nowym, a jest wręcz standardem. Lecz odbywa się z lekka inaczej niż widział to Polski rząd, bo laptopy są własnością szkół i są jedynie wypożyczane uczniom na czas trwania roku szkolnego.



W wielu miejscach na świecie rok szkolny właśnie się kończy, a co za nim idzie - przychodzi czas na zwrot urządzeń. I cóż, w takich chwilach można zwątpić w słuszność udostępniania uczniom komputerów.