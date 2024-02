Koniec programu "Laptop dla ucznia". Rząd podał powód

Zapowiadaną wcześniej konferencję prasową Krzysztof Gawkowski i Barbara Nowacka rozpoczęli zapowiedzeniem złożenia do prokuratury zawiadomienia ws. przetargu na zakup laptopów dla uczniów. Według polityków w czasie trwającego od października 2022 roku przetargu doszło do naruszenia przepisów karnych i mogło dojść do korupcji.