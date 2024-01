Koniec laptopa dla ucznia? Rząd mówi: jest problem

W zeszłym roku ogromną dyskusję - ale i falę krytyki - wywołało ogłoszenie przez ówczesnego premiera Mateusza Morawieckiego rozdania uczniom klas czwartych laptopów, które "mają im służyć przez kolejne lata edukacji". Fundusze na finansowanie programu pochodziły tylko i wyłącznie z budżetu państwa - bez wkładu ze strony rodziców, szkół czy samorządów. Choć pierwotne szacunki mówiły o kwocie 760 milionów bez VAT, w praktyce rozdanie 370 tys. laptopów o wartości 2952 zł brutto sprawiło, że na program przeznaczono ponad miliard złotych.



Jednak dzieci idące we wrześniu 2024 roku do czwartej klasy mogą być pozbawione tego przywileju. A to ze względu na brak pieniędzy na finansowanie.