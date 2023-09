Darmowe laptopy dla uczniów śmierdzą kiełbasą. Ministerstwo przyznało, że nie ma pomysłu, co z nimi zrobić

Mamy więc i takie problemy, a stale dochodzą nowe, związane choćby ze sztuczną inteligencją, weryfikowaniem informacji, uczeniem się tego, jak rozpoznać, co jest prawdziwe, a co wygenerowane. To bardzo skomplikowane, trudne tematy. Laptopy dla uczniów wydawały się świetnym pretekstem, żeby pójść za ciosem i uczyć czegoś więcej.



Co najsmutniejsze, był pomysł, aby coś z tematem zrobić. "DGP" dodaje, że do każdego laptopa miała być dokładana książka promującą higienę cyfrową książkę "Wychowanie przy ekranie" Magdaleny Bigaj. I to była świetna koncepcja! Ale okazała się za droga. Na tyle, na ile to możliwe, uciekam od polityki, ale znalazłbym kilka kosztownych programów, z których śmiało można byłoby zrezygnować, za to postawić na zakup książek.