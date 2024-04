Polska szkoła już zrezygnowała ze smartfonów. Dyrektorka mówi, co wreszcie usłyszała

Władze szkoły podstawowej nr 113 we Wrocławiu zaznaczają, że z telefonów można korzystać na lekcji w celach edukacyjnych, jeśli pozwoli na to nauczyciel. I to jest coś, co warto podkreślić. Nie jestem zwolennikiem zakazu smartfonów w szkołach, bo pomija się bardzo ważny aspekt: dziś wiedza jest dosłownie na wyciągnięcie ręki i zamiast od niej uciekać, lepiej nauczyć się, jak wykorzystywać fakty czekające w internecie. Dobrze, że wrocławska podstawówka nie jest aż tak radykalna.