Rząd poszedł na wojnę ze smartfonami w szkołach. I to w jakim stylu

Widzę co się dzieje, a przecież, to co sam obserwuję, to tylko wierzchołek góry lodowej. Niestety edukacja w zakresie elektroniki kuleje u nas, a wielu rodziców nie chce lub nie ma czasu, żeby poświęcić chwilę dzieciom i wytłumaczyć im, co jest dobre w smartfonach, a co złe.