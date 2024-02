Zakażą smartfonów w szkołach w całym kraju. Zbanowane zostaną też smartwatche

7 lutego norweska Dyrekcja ds. Edukacji (Udir) opublikowała wytyczne co do egzekwowania zakazu używania elektroniki - przede wszystkim smartfonów i smartwatchów - w szkołach.



Zgodnie z nowymi wytycznymi, uczniowie szkół podstawowych powinni mieć całkowity zakaz korzystania z elektroniki na terenie szkoły. W przypadku uczniów szkół średnich I stopnia (gimnazjów) dopuszcza się odstępstwa od reguły, z kolei w przypadku szkół średnich II stopnia (liceów) rekomenduje się ograniczenie zakazu do jedynie godzin dydaktycznych.