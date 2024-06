PC znów stają się ekscytujące. Aż się trzęsę przeglądając sklepowe oferty

To nie oznacza, że rekomendowałbym wszystkim kupno MacBooków. Sprzęt to nie wszystko, a ja dla przykładu nie cierpię macOS-a. Uważam go za niepotrzebnie skomplikowanego, nieintuicyjnego (nie tylko z uwagi na przyzwyczajenia z innej platformy) i mniej funkcjonalnego od systemów windowsowych i linuxowych. Moja opinia nie jest jednak pointą tego tekstu, więc za bardzo się na niej nie skupiajmy. To tylko wykazanie, że sam najlepszy ultralekki laptop to za mało, by każdemu odpowiadał.