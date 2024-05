Sprawdziłem nowego iPada Air. Czy warto dopłacić ponad 2000 zł do iPada Pro?

Jeśli z kolei chodzi o klawiaturę, to tutaj sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w ogóle będziecie jej używać. Sam korzystam z Magic Keyboard od lat, bo iPad to jedyny sprzęt, prócz iPhone’a, który zabieram ze sobą z domu na wyjazdy służbowe, no ale jeśli ktoś i tak zawsze wrzuca do plecaka laptopa, to klawiatury do tabletu może wcale nie potrzebować.