Odwrócił komputer Apple'a do góry nogami i zdębiał. Radzi: róbcie to regularnie

Zdaje sobie sprawę, że zdecydowana większość użytkowników elektroniki nie przykłada do sprzętu większej uwagi. Stawia komputera pod biurko, konsolę na szafkę i zapomina – to ma działać. Jednak raz na jakiś czas trzeba poświęcić trochę uwagi sprzętom, z których korzystamy na co dzień. Mówi się, że warto to robić co 3 do 6 miesięcy. Nie potrzeba dużego zaangażowania. Ściągnięcie kurzu nie wydaje się przecież trudne.