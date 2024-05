iPhone 16 Pro trafił właśnie do produkcji. Co nowego?

Koreański The Elec poinformował, że właśnie ruszyła produkcja ekranów do iPhone'a 16 Pro. Panele wyprodukuje Samsung Display i LG Display. Ten pierwszy będzie produkował je dla wszystkich czterech wersji, natomiast LG tylko do modeli Pro. Co ciekawe - to duży sukces LG Display, bo w przypadku iPhone'a 15 problemy produkcyjne sprawiły, że dopiero kilka miesięcy po starcie sprzedaży modelu firma zaczęła dostarczać ekrany. Sprawiło to, że większość udziału w produkcji przejął Samsung Display.