iPhone czy Android? Myślałem, że ta wojna już się skończyła - myliłem się

Po pierwsze, zdaniem wielu z was iPhone i smartfony Samsunga nie mogą być takie same, bo różnią się przede wszystkim ekosystemem. Zdania są - rzecz jasna – podzielone. Jedni wskazują na wyższość iOS-a nad Androidem, inni wręcz przeciwnie, mówią że system Apple’a to relikt epoki bita łupanego (takie porównanie nie padło, ale komentarze w tym duchu były na porządku dziennym). „iOS nawet nie obsługuje poważnych kodeków audio” - napisał Łukasz. Chwilę później czytał już ripostę Bartosza: „a mimo to jakość dźwięku z głośników jest dużo lepsza niż w innych telefonach”.