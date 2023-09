Prawdziwy zwycięzcą konferencji Apple jest Samsung. Bez niego nie powstanie iPhone 15

Nikt nie lubi stać w miejscu, więc co roku ekrany przechodziły drobne usprawnienia, a to podbito jasność, a to zwiększono paletę kolorów, a to zmieniono częstotliwość odświeżania. Wraz ze zmianami szły coraz bardziej rygorystyczne normy dla dostawców, bo Apple co by o nim nie mówić - pilnuje żeby jego produkty były wysokiej jakości. I właśnie te normy stały się przyczyną sukcesu Samsunga.