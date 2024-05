Wzięli popularny laptop i go ulepszyli. Maluch Huaweia dostępny jest w świetnej cenie

Na wydajność nowego MateBooka D 14 2024 również nie można narzekać, ponieważ sprzęt ma do dyspozycji mocny procesor Intel Core i5-13450H połączony z 16 GB pamięci operacyjnej i 512 GB wbudowanej przestrzeni na dane SSD. Taki zestaw będzie wystarczający do pracy. Co ciekawe, jest to podstawowa konfiguracja. W świecie Apple'a za dodatkowy RAM i pamięć na dysku trzeba słono zapłacić.