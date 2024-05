Huawei Watch 4 Pro Space Edition przybywa z kosmosu, żeby dbać o twoje zdrowie

Zapewne wielokrotnie słyszeliście, że jak nie możecie zasnąć, to napijcie się lampki wina, czy innego drinku, żeby wam się lepiej spało. Sprawdziłem, jak to wygląda w praktyce i mogę powiedzieć, że to mit. Po alkoholu oddychanie jest płytsze, sen jest gorszy jakościowo, a do tego częściej się wybudzałem. Możecie przestać się oszukiwać, ale dzięki Huawei Watch 4 Pro Space Edition możecie popracować nad swoim snem, tak żeby zasypianie nie stanowiło żadnego problemu. Zegarek mając do dyspozycji dodatkowy parametr, jest w stanie lepiej monitorować sen, analizować trendy i dawać porady, jak poprawić jego jakość. Nie sprowadzają się do banalnych - połóż się wcześniej, albo przewietrz pokój. Poznacie ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ułatwiające zasypianie, a także poczytacie praktyczne wskazówki, które oparte są na waszych wynikach. Macie na ręku personalnego trenera snu, który dba o to, żebyście należycie odpoczęli i zregenerowali się.