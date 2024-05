Twój zegarek otrzyma kapitalne nowe funkcje. Przydadzą się, jeżeli dbasz o zdrowie

Tak naprawdę, jeśli masz dowolny zegarek Samsung Galaxy Watch oparty na systemie Google WearOS z serii Watch 4, 5 lub 6 to prędzej czy później otrzymasz aktualizację do systemu operacyjnego One UI 6 Watch z pakietem Galaxy AI. Program beta powinien zostać uruchomiony już niebawem (w czerwcu), natomiast aktualizacja "dla wszystkich" powinna pojawić się później w tym roku.