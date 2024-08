Używałem już pierwszego laptopa z Ryzen AI 300. Na początek mam dwa słowa: biedny Intel

Na początku chciałbym podkreślić, że niniejszy tekst nie jest recenzją - a spisanymi wrażeniami na gorąco. Kurier dostarczył komputer raptem wczoraj (tj. 5 sierpnia), na dodatek sprzęt był uszkodzony, nie wykrywał swojej pamięci. Tu podzielę się małą anegdotką: podsunięto mi pomysł, że ktoś mógł paczką z laptopem rzucać podczas transportu, co obluzowało moduł NVMe. I faktycznie: gdy porządnie opukałem tego laptopa (tak by go nie uszkodzić, ale mocno) napęd musiał się wsunąć, bo zadziałał. Czasem się nadal odłącza, a ja nie mam stosownego śrubokręta do tej obudowy. Testy są więc nieco zabawne. Zwłaszcza jak po trwającym kilka godzin benchmarku komputer nagle się zawiesza, bo mu jedyna pamięć masowa nagle znika. Nie umiem powiedzieć przy tym czy to wada fabryczna tego konkretnego modelu, czy Zenbooki S 16 to laptopy, które bardzo nie lubią wstrząsów.