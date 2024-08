Szef Intela rozpoczął szturm modlitewny na X. Jest tak źle czy tak dobrze?

Nie można też zapominać, że, jak już wyżej zauważyliśmy, Intel dołączył do listy firm, które w tym roku dokonują masowych zwolnień. Co najmniej 15 tys. osób straci pracę, co jest bezpośrednim skutkiem restrukturyzacji i próbą zmniejszenia kosztów operacyjnych. Jest to trudny moment dla pracowników i ich rodzin, a także dla samej firmy, która musi zmierzyć się z negatywnymi skutkami tych decyzji.