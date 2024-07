Widziałem w akcji nowe procesory AMD Ryzen AI 300 i Ryzen 9000. Intel ma powody do niepokoju

Firma AMD pokusiła się o porównanie modelu Ryzen 9900X do konkurencyjnego Core i9 14900K i wygląda to naprawdę obiecująco. Równie dobrze wygląda to przy porównaniu Ryzen 9700X do Core i7 14700K i Ryzen 9600X do Core i5 14600K. Dodając do tego problemy ze stabilnością topowych jednostek Intela 13-tej i 14-tej generacji (których jak na razie nie udało się w pełni rozwiązać pomimo poprawek), to można się spodziewać sporego wzrostu zainteresowania produktami AMD. Oczywiście slajdy producenta slajdami, a wydajność należy porównać podczas niezależnych testów.