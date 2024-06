Co to jest FSR 3? Bardziej płynne działanie gier na każdej karcie graficznej

Warto wspomnieć, że generatory klatek to nie magiczna opcja zwiększająca szybkość przy równoczesnym redukcji opóźnień (tak jak ma to miejsce w przypadku zwyczajnego zwiększenia wydajności), a raczej zwiększająca płynność wyświetlanego obrazu. Technologie te najlepiej działają w przypadku, gdy gra bez wspomagaczy osiąga około 60 klatek na sekundę. Jeśli natywnie gra działa w około 30 klatkach na sekundę, to włączenie generatora klatek może zwiększyć liczbę klatek na sekundę, ale opóźnienia (input-lab) spowodują, że wciąż będziemy mieć feeling grania w 30 fps (opóźnienia). Opóźnienia spowodowane generowaniem dodatkowych klatek niwelowane są przez takie technologie jak AMD Radeon Anti-Lag, jak i NVIDIA Reflex, oraz oczywiście przez samo skalowanie obrazu do niższej rozdzielczości.