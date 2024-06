Czy popularna karta graficzna klęknie przed grafiką w procesorze? Testujemy RAM, dzięki któremu może zostać pokonana

Oczywiście należy zadać sobie pytanie, czy jest sens kupowania aż tak szybkiej pamięci RAM do APU - to znaczy sens oczywiście jest, ale tak szybkie pamięci są po prostu drogie. Pompowanie taktowania RAM za wszelką cenę nie zawsze da nam najlepsze rezultaty w przypadku modeli AMD Phoenix (a więc np. 8700G czy 8600G) - przepustowość to nie wszystko. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być trzymanie trybu synchronicznego (który kończy się gdzieś w okolicach 6200/6400 MT/s) i szlifowanie opóźnień (CL). Co równie ważne, da się to zrobić na tanich zestawach DDR5.