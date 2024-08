Błękitny ekran śmierci Windowsa stworzył sam prezes Microsoftu. Choć nie był to Bill Gates

Trzeci BSOD to pradziadek tego, który jest dziś generowany przez Windowsa 11. Stworzył go John Vert na potrzeby Windowsa NT, w 1993 r. Należy pamiętać, że historycznie istniały dwa Windowsy. Klasyczny Windows ewoluował przez kolejne edycje – Windows 2, Windows 3, Windows 95, Windows 98 i Windows Me – by zakończyć na zawsze swój żywot. Windows 11 (a więc i Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista i Windows XP) wywodzą się ze wspomnianego Windowsa NT, który po śmierci klasycznego Windowsa przejął jego markę. Stąd dwa ekrany zaprojektowane do tego samego - a mające zupełnie inne historie i źródła.