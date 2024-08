Chyba zbliża się koniec świata, bo z Windowsa 10 znika część reklam

Krytyka musiała być ostra i nic dziwnego. To zrozumiałe, że dana firma chce namówić swojego klienta do wymiany użytkowanego produktu na taki, który łatwiej jej serwisować. W interesie Microsoftu leży jak najszybsze porzucenie Windowsa 10, by nie musieć się już nim zajmować. Sabotowanie pracy użytkowników by prezentować im reklamy to jednak stanowcza przesada. Co więcej, znikną tylko reklamy Windowsa 11. Te namawiające do OneDrive’a, Microsoft 365 i Edge’a - aktywowane, gdy system wykryje aplikacje konkurencji - na razie nigdzie się nie wybierają.