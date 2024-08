Drukarki 3D miały być w każdym domu. Właśnie odprawiamy je na cyfrowy cmentarz

Druk 3D był kluczową nowością Windows 10 Creators Update - aktualizacji do Windowsa 10, która wprowadzała przyjazne interfejsy do drukarek 3D dla programistów a także przykładowe, całkiem udane aplikacje do ich obsługi, pozwalające laikom na łatwe tworzenie obiektów 3D i późniejszy ich druk. Byłem wielkim entuzjastą tej rewolucji, bo ta wydaje się bardzo korzystna dla ogółu społeczeństwa. Możliwość samodzielnego druku chociażby części zamiennych do prostego serwisu urządzeń domowych to przecież na dłuższą metę ogromne oszczędności finansowe czy nawet w kwestii śladu węglowego. Niestety do rzeczonej rewolucji nie doszło.