Po co budować dom, jak można go wydrukować?

Wraz z rozmiarem przychodzą także możliwości, bowiem FoF może dynamicznie przełączać się między technikami drukowania, aby dopasować się do drukowanego projektu. Urządzenie może przełączać się między dużą produkcją addytywną, produkcją subtraktywną, ciągłym układaniem taśm i operacjami ramienia robota. To właśnie ten aspekt sprawia, że Factory of the Future 1.0 może znaleźć zastosowanie także w budownictwie. Do druku FoF 1.0 używa "materiałów pochodzenia biologicznego".