To prawie Mac Studio. Tyle że na Windowsie i nie od Apple'a

Ten komputer to Lenovo Yoga Portal. Nie przypomina jednak typowych pecetów na Windowsie zajmujących masę miejsca na biurku (lub pod nim), ponieważ producent mocno zainspirował się konstrukcją Apple’a. To jednak inspiracja, z której i my skorzystamy. Yoga Portal to mały, ale potężny komputer o solidnej specyfikacji technicznej.