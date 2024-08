Test procesora Ryzen 7 9700X. Zmasakruje poprzednika, ale czy da radę modelowi X3D?

Oczywiście nie zapominajmy o jednym "ALE". O ile 7800X3D będzie widocznie szybszy w scenariuszach, gdy karta graficzna generuje 100-200 klatek na sekundę, to poniżej tej granicy różnice pomiędzy 9700X będą małe lub wręcz żadne. Model Ryzen 7 7800X3D można więc nadal śmiało polecić dla graczy wyposażonych w potężne karty graficzne i monitory o wysokim odświeżaniu, którzy za punkt honoru postawili sobie, by ich sprzęt generował grubo ponad 100 klatek na sekundę (najpopularniejsze monitory gamingowe to obecnie te z odświeżaniem 144-160 Hz). Jeśli natomiast całkowicie satysfakcjonuje 60-100 klatek na sekundę, to Ryzen 7 9700X sprawdzi się niemal równie dobrze jak 7800X3D, a dodatkowo będzie szybszy we wszystkich innych zastosowaniach.