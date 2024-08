Steam OS wykosi Windowsa w kluczowym aspekcie. Rozrywki

Przez dekady gry wideo na PC były z Windowsem nierozrywalne z przyczyn rynkowo-technicznych. Teraz - gdy społeczność open-source rozgryzła problem techniczny (a Valve go dopracował), w formie mechanizmu Proton zapewniającego zgodność ze znaczną częścią gier dla Windowsa - pozostaje problem rynkowy. Steam OS wydaje się idealnym wytrychem, by zmienić rynkowe status-quo. Ma wszystko, co trzeba, by to osiągnąć - z sympatią i entuzjazmem przyszłych klientów włącznie.