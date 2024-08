Polska olimpijka rzuca wyzwanie influencerowi. Ewa Swoboda to już fenomen

Jeden z widzów napisał, że Ewa to jedna z najszybszych żyjących kobiet na świecie. IShowSpeed odniósł się do komentarza, przechwalając się, że nigdy nie przegrał wyścigu. Stąd rzekomo Speed w jego nicku. Polska sprinterka umiejętnie podchwyciła temat, o którym miała poinformować ją najbliższa rodzina. W końcu gdy wspomina o tobie influencer z 27 milionami subskrybentów, trudno to przeoczyć.