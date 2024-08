Czekaliśmy na to aż 14 lat! Red Dead Redemption w końcu na PC

Red Dead Redemption to tytuł, który wzbudza emocje wśród graczy na całym świecie. Jest to gra akcji z otwartym światem, stworzona przez Rockstar Games, która przenosi graczy w czasy Dzikiego Zachodu, gdzie honor i sprawiedliwość często obserwowane są przez lufę rewolweru. Gra opowiada historię Johna Marstona, byłego przestępcy, który stara się zerwać z przeszłością i odnaleźć spokój dla swojej rodziny. Jednak rządowe agencje zmuszają go do polowania na członków swojego dawnego gangu. Fabuła gry jest głęboka i pełna zwrotów akcji.