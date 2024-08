PSVR2 działa już z PC. Nie obejdzie się jednak bez tego akcesorium

Sam raczej nie podłączę swoich gogli PSVR2 do PC, mam od tego Meta Questa 2. Za to jeśli ktoś posiada PS5 i kusi go rozgrywka w wirtualnej rzeczywistości - szczerze polecam. Produkcje takie jak Gran Turismo 7, Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake czy Horizon: Call of the Mountain rewelacyjnie spisują się na goglach Sony, które niedawno otrzymały znaczącą cenową obniżkę bezpośrednio od Sony.