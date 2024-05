Nowy Xbox od ASUS, MSI czy HP - pomysł Microsoftu dowodzi, że ich konsola umiera

Kierownictwo Microsoftu doszło jednak do wniosku, że nie po to wydało 69 miliardów dol. na Activision, by teraz nie mieć z tego natychmiastowych zysków, do wykazania w kwartalnych raportach. Korporacyjna chciwość i brak zdolności do konsekwentnego trzymania się wizji sprawiają, że dzisiaj rozmawiamy o Xboksie jako o czymś niemalże martwym. Albo o licencji dla firm trzecich.