Microsoft zdążył na majówkę. Tomb Raider trafia do Game Passa, a Sea of Thieves... na PlayStation 5

Microsoft ogłosił nowe gry, jakie trafią do katalogu Game Pass na pierwszą połowę maja. Tym razem liczba dobrze znanych tytułów jest ograniczona, a tych świeżych i aktualnych jeszcze bardziej.



Nie zmienia to jednak faktu, że na liście znajdują się takie perełki, jak Tomb Raider: Definitive Edition oraz Brothers: A Tale of Two Sons. Swoją rynkową premierę w usłudze Game Pass będzie też miała mała niezależna gra Little Kitty, Big City.