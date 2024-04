Już po serialu, a nie pozwalają grać w pracy? Ten gość stworzył nową grę Fallout... w Excelu

Tych ostatnich zdecydowanie zabrakło pewnemu internetowemu twórcy, posługującego się pseudonimem Dynamic Pear. Zdecydował się on stworzyć własną fanowską nową wersję gry Fallout. Podobnie jak poprzednie, jest to gra RPG, w której obecne są zadania, przygody, drzewko rozwoju czy bitwy z przeciwnikami. Różni się za to technologia odpowiedzialna za grę. Gry Bethesdy korzystają z silnika Creation Engine, podczas gdy gra Dynamicznej Gruszki korzysta z aplikacji Microsoft Excel.