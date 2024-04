Skoda w końcu wjeżdża do gier. Czeska rakieta powstała podczas lunchu

Zawsze uważałem, że dobra gra wyścigowa to taka, która jest w stanie wzbudzić w graczu przerażenie osiąganą prędkością. Producenci Gran Turismo 7 doskonale to rozumieją, przez co jazda Skodą Vision napawała autentycznych strachem. Elektryk rozpędzał się do 300 km/h w absurdalnie krótkim czasie, przyspieszając jak rasowy bolid. Brakowało tylko dzikiego ryku silnika.